Zuid-Koreaanse soldaat vuurt per ongeluk schoten af nabij grens met Noord-Korea

Zuid-Ko­rea: Noord-Koreaanse drone bereikte presidenti­eel kantoor

De Noord-Koreaanse drone die op tweede kerstdag boven de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel vloog wist door te dringen tot in de no-flyzone rond het presidentiële kantoor. Dit heeft de Zuid-Koreaanse legerleiding vandaag toegegeven, nadat het eerdere berichten hierover had ontkend. Volgens de legerleiding vloog de drone echter niet over het gebouw.

5 januari