Zuid-Korea: Noord-Korea heeft langeafstandsraketten afgevuurd

De Japanse kustwacht zegt eveneens twee raketten te hebben waargenomen. De raketten zouden in zee zijn beland. Er zijn geen details bekend. De Zuid-Koreaanse en Amerikaanse inlichtingendiensten doen onderzoek.

,,Het is een schande en een bedreiging voor de vrede en veiligheid van ons land en de regio”, zegt de Japanse premier Yoshihide Suga. ,,Het is ook in strijd met de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, dus we protesteren krachtig en veroordelen deze actie.” Noord-Korea mag van de VN geen ballistische raketten afvuren. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in heeft opgeroepen tot een vergadering van de nationale veiligheidsraad.

Zorgen

De lancering komt op een moment waarop de Chinese buitenlandminister Wang Yi in Seoul is voor gesprekken met zijn Zuid-Koreaanse ambtsgenoot Chung Eui-yong vanwege zorgen over de rakettest van afgelopen weekend. Het ging toen om een nieuwe soort kruisraket dat door Noord-Korea zelf werd omschreven als een ‘strategisch wapen van groot belang’.

Voordat het nieuws over de nieuwe lanceringen bekend werd, beloofde Chung door te gaan met het bevorderen van vrede met Noord-Korea en sprak de hoop uit dat China zijn land daarin zal bijstaan. Wang zei te hopen dat alle landen hun steentje zullen bijdragen aan de ‘vrede en stabiliteit op het Koreaanse schiereiland’.

Ontmantelen

Er vonden gesprekken plaats over de ontmanteling van de Noord-Koreaanse nucleaire en ballistische raketprogramma’s in ruil voor de opheffing van Amerikaanse sancties, maar die liepen in 2019 vast. Gisteren kwamen de belangrijkste nucleaire onderhandelaars van Zuid-Korea, de VS en Japan bijeen in Tokio.

Daar toonden ze zich eensgezind over de noodzaak om de dialoog met Nood-Korea voort te zetten en naar manieren te blijven zoeken om de impasse met het land te doorbreken. Ook China, de belangrijkste bondgenoot van Noord-Korea, heeft het land onder druk gezet om zijn nucleaire programma’s te ontmantelen.

Bekijk al onze belangrijkste nieuwsvideo's in deze playlist.