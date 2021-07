Zuid-Afrika: steeds meer doden bij rellen na arrestatie ex-president Jacob Zuma

Veroordeel­de oud-president Zuma van Zuid-Afri­ka geeft zichzelf aan bij de politie

8 juli De Zuid-Afrikaanse ex-president Jacob Zuma zal zichzelf alsnog vrijwillig bij de politie melden om zijn gevangenisstraf van 15 maanden uit te zitten. In een tweet meldde de Zuma Foundation dat de oud-president op weg is naar de gevangenis in de provincie Kwazulu-Natal, waar hij zijn straf moet uitdienen.