Zorgen over misdaad in VS: ‘Criminelen gaan hun gang want ze weten dat er geen consequenties zijn’

Belgische Jack (11) kwam onder een muurtje terecht op school­plein en stierf: ‘Hij was zo’n fantas­tisch gul kereltje’

In België is afscheid genomen van de 11-jarige Jack Horions. Dapper heeft het jongetje uit Kalmthout gevochten tot hij donderdag stierf na een oneerlijke strijd. Twee dagen eerder was hij op het schoolplein onder een muurtje terechtgekomen en zwaargewond geraakt.