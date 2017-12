Zoontje vriest buiten dood, terwijl moeder binnen drugsroes uitslaapt

VERKIEZINGEN ALABAMA Beruchte republikein Moore accepteert zijn verlies niet

18:29 De zeer omstreden Republikeinse kandidaat Roy Moore weigert zich vooralsnog gewonnen te geven bij de tussentijdse Senaatsverkiezingen in de oer-conservatieve staat Amerikaanse staat Alabama. In een samenzijn met zijn aanhangers verklaarde Moore: 'het is nog niet gedaan'.