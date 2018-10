Zoon wordt ‘ziek’ van ouders en steekt hen dood in slaapkamer

OM Turkije: Khashoggi direct na binnen­komst in consulaat gewurgd

16:31 Volgens het Openbaar Ministerie in Turkije is de kritische journalist Jamal Khashoggi direct na zijn binnenkomst in het Saoedische consulaat in Istanboel gewurgd. Daarna is zijn lijk in stukken gezaagd, en vernietigd.