Zoon van wijlen Moammar Khadaffi gaat voor presidentschap

Een Khadaffi terug aan de macht in Libië? Er zijn gekkere dingen gebeurd in het door buitenlandse machten en burgeroorlog verscheurde Noord-Afrikaanse land. Saif al-Islam (49), ooit de gedoodverfde opvolger van wijlen Moammar Khadaffi, zat lange tijd in hechtenis in eigen land maar werd in 2017 weer in vrijheid gesteld. Nu heeft hij zich aangemeld voor het presidentschap. De Libische verkiezingen worden eind volgende maand gehouden en Saif al-Islam geldt als een outsider.