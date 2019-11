Zoon van oud-bondspresident Duitsland doodgestoken, tussenkomende getuige zwaargewond

Fritz von Weizsäcker, de 59-jarige zoon van de voormalige president van de Bondsrepubliek Duitsland, is gisteravond doodgestoken. Dat gebeurde terwijl de gastro-enteroloog een lezing hield in een Berlijnse privékliniek. Een toehoorder stormde naar voren en stak hem dood.

Het drama vond plaats in een vergaderzaal van de afdeling Psychiatrie in de Schlosspark Klinik in Berlijn-Charlottenburg. Von Weizsäcker, al 15 jaar hoofdarts van de afdeling Interne geneeskunde in de kliniek, gaf er een lezing over leverziekten. Omstreeks 18.50 uur zagen de aanwezigen een man naar voren stormen die met een mes begon in te steken op de medisch specialist. Een toehoorder die tussenbeide probeerde te komen, raakte zwaargewond. Het zou gaan om een agent buiten dienst.

Andere toehoorders wisten de dader te overmeesteren en droegen hem over aan de politie. Getuigen verklaarden tegenover Duitse media dat ze zagen hoe agenten een opvallend magere man met capuchon en met tape omwikkelde handen afvoerden. Het is nog niet bekend of het gaat om een patiënt van de kliniek. De verdachte zou volgens de politie in de loop van de nacht nog worden verhoord. Er is nog niets meegedeeld over de identiteit van de man en diens motief.