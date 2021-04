Zo’n honderd arrestaties bij anti-maffiaoperaties in Italië

Van de aangehoudenen zitten 96 in de cel en 3 thuis met huisarrest. Het gaat om vermeende leden én leiders van de bewuste criminele groep uit de regio Apulië. ‘De buurten waar de Strisciuglio-clan actief is, worden gekenmerkt door een verstikkende controle door middel van afpersing van talloze kleine ondernemers en ambachtslieden die hun geld verdienen in onder andere horeca, bouw, badstranden, recreatie en de evenementensector’, citeert La Repubblica uit het bevel tot voorlopige hechtenis van de 99 verdachten.

In totaal zijn er volgens de krant 147 verdachten die worden beschuldigd van veertig strafbare feiten. Daaronder vijf afpersingen: vier armbanden ter waarde van 20.000 euro als beschermingsgeld voor een juwelierszaak, verplicht plaatsen van gokautomaten in een gokhal, een gratis motorfiets in ruil voor de bescherming van een garage, een afkoopsom van 5000 euro voor het beledigen van de vrouw van een clanlid door een bareigenaar die betaalde nadat de voordeur van zijn zaak in brand was gestoken en tenslotte 10.000 euro beschermingsgeld voor het kunnen voortzetten van een prostitutienetwerk.

Black Axe

Tegelijkertijd met de operatie in Bari vonden in veertien van de ruim negentig Italiaanse provincies politieoperaties plaats tegen de Nigeriaanse maffiaclan Black Axe. Hoeveel arrestaties zijn verricht, wordt maandagmiddag bekendgemaakt. De verdachten worden beschuldigd van onder andere drugshandel, uitbuiting door prostitutie, oplichting en witwassen door middel van cryptovaluta, meldden de autoriteiten in de stad L’Aquila zo'n 120 kilometer ten oosten van Rome.

De Italiaanse politie voerde de afgelopen tijd meerdere anti-maffiaoperaties uit met tientallen arrestaties. Sinds januari staan ruim driehonderd vermeende leden van de Calabrische N'drangheta voor de rechter in de stad Lamezia Terme. Het is het grootste maffiaproces sinds de jaren 80.

