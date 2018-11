Zoektocht toestel Lion Air drie dagen verlengd

Man van vrijgespro­ken Asia Bibi wil asiel in Verenigd Koninkrijk

De man van Asia Bibi, de Pakistaanse christelijke vrouw die tot de doodstraf was veroordeeld en onlangs werd vrijgesproken, wil asiel in het Verenigd Koninkrijk. Bibi was acht jaar geleden ter dood veroordeeld vanwege blasfemie; zij had water gedronken uit dezelfde kom als een moslim en was beschuldigd van het beledigen van de profeet Mohammed.