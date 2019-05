Zo werd Ewold Horn gekidnapt

Jongetje (6) valt negen meter naar beneden van rollercoas­ter in Brits pretpark

8:09 Wat een leuk dagje uit moest worden, eindigde gistermiddag in een nachtmerrie voor een 6-jarig jongetje en zijn familie. Het kind viel uit een achtbaan in het Lightwater Valley Park in North Yorkshire, in het noorden van Engeland. Dat schrijven verschillende Britse media. Een reddingshelikopter bracht hem naar het ziekenhuis.