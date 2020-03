Zo trotseren de Spanjaarden al wekenlang de lockdown: ‘Spanje is Spanje niet meer’

Unieke zaak: Nederland­se jager die wolf doodschoot in Duitsland moet voor rechter verschij­nen

8:41 Een ervaren jager uit Twente moet later dit jaar voor de rechter verschijnen in de buurt van Berlijn. Dit omdat hij begin vorig jaar tijdens een drijfjacht een wolf doodschoot die jachthonden aanviel. Volgens de vijftiger was er sprake van een noodsituatie, maar de openbaar aanklager in Potsdam denkt daar anders over.