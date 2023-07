Zo liep het af met de voetballertjes die voor het oog van de wereld werden gered uit Thaise grot

Europese politieope­ra­tie tegen omgebouwde nepwapens: 80 arresta­ties, onder andere in Nederland

In een grootschalig Europees politieonderzoek naar de handel in tot vuurwapens omgebouwde alarmpistolen, zijn bijna 800 wapens in beslag genomen en 80 verdachten gearresteerd. Dat melden de Britse en Spaanse politie, die de operatie leidden.