Zo lang duurt de lockdown in andere Europese landen nog (en dit zijn de andere maatregelen)

Victor viste in 1963 in Britse wateren om een statement te maken: 58 jaar later heeft hij alsnog succes

1 februari BRUGGE - In 1963 ging de Brugse reder Victor Depaepe in Britse wateren vissen. Een actie om een oud document onder de aandacht te brengen. De Engelse koning Charles II gaf in de 17de eeuw aan 50 Brugse boten de eeuwige toestemming om voor de Britse kust te vissen. Zoon Paul Depaepe spitte dat Brugse ‘visserijpriveligie’ tijdens de Brexit weer naar boven. Geloof het of niet, met politiek succes.