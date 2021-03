Zo kwam Sarkozy ten val: ‘De waarheid zal aan het licht komen’

Frankrijk heeft een reputatie als schandaal-land. Dat gaat van belastingontduiking via buitenechtelijke relaties tot regelrechte fraude. Op de mondiale ranglijst van corrupte landen van Transparency International staat Frankrijk op een schamele 23ste plaats, achter Uruguay maar nog net voor de Verenigde Staten.



Ook de politiek ontsnapt er niet aan. De huidige president Macron moest al kort na zijn aantreden drie van zijn kersverse ministers naar huis sturen, omdat de Franse justitie ze officieel verdacht van oplichting. De vorige president, François Hollande, had een minister van Financiën in huis die werd veroordeeld tot vier jaar cel wegens fiscale fraude en witwassen. Ex-president Jacques Chirac werd veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijk wegens ontvreemding van overheidsgeld.



En nu is dan Nicolas Sarkozy (66) aan de beurt. Eerder vandaag keek hij stoïcijns voor zich uit, zittend op een uitklapstoeltje in de rechtbank, toen het vonnis werd uitgesproken. Drie jaar cel waarvan twee voorwaardelijk. De ex-president (2007-2012) heeft zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan corruptie en machtsmisbruik.



In 2014 luisterden politie en justitie de telefoongesprekken af die Sarkozy voerde met zijn advocaat Thierry Herzog. Daarbij werd gesproken over een lopend justitieel onderzoek naar de ex-president. De twee zouden hebben afgesproken dat ze een bevriende advocaat-generaal informatie zouden vragen over dat vertrouwelijke onderzoek. In ruil zou de advocaat-generaal een nieuwe baan in Monaco kunnen krijgen.