Zinkgat in Amerika verraadt 45 meter lange tunnel naar bank

Agenten ontdekten dat het niet om een normaal zinkgat ging, maar dat het gat het resultaat was van een ingezakte tunnel. Uit nader onderzoek bleek het te gaan om een ondergrondse gang van zo'n 45 meter die uitkwam bij een bank. ,,Degenen die de tunnel maakten, waren op weg naar de bank. Dat is zeker”, liet een woordvoerder van de politie in Miami tijdens een persconferentie weten. ,,Maar wie de tunnel ook gegraven hebben, ze zijn de bank niet binnen gekomen.’’



De agent omschrijft de tunnel als ‘claustrofobisch’. De ondergrondse gang was nog geen meter breed. De ingang van de tunnel was afgesloten met een houten pallet. Het zinkgat ontstond waarschijnlijk vanwege hevige regenval.



In de tunnel werden geen mensen aangetroffen. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.