Zimbabwe maakt zich op voor formeel afzetten Mugabe

Mnangagwa geldt als de mogelijke nieuwe leider van het land. Hij zei dat er een nieuw tijdperk aanbreekt voor Zimbabwe en dat president Robert Mugabe moet aftreden. Mnangagwa zei dat hij uit het land is gevlucht nadat hij had gehoord dat er 'plannen waren om hem uit de weg te ruimen'.



Mnangagwa was een trouwe steunpilaar van Mugabe en werd in 2014 vicepresident. Dat was volgens waarnemers nadat op initiatief van Mugabes vrouw Grace vicepresident Joice Mujuru aan de kant was geschoven. De 93-jarige Mugabe ontsloeg Mnangagwa op 6 november met het kennelijke doel zijn 52-jarige vrouw Grace als opvolger aan te stellen. Mogelijk deden de Mugabes dat nadat zij hadden gehoord van plannen van het leger en andere groeperingen om de macht in het land over te nemen.