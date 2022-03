Zijn dochtertje wordt dinsdag 3, woensdag gaat Harry naar Oekraïne om te vechten

LIVE | Rusland: ‘Dodelijke aanval op basis gericht tegen huursolda­ten’; Oekraïne voert tegenaan­val­len uit

De Russische president Vladimir Poetin zou bereid zijn om zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski te ontmoeten. Volgens de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu heeft Poetin dat vorige week gezegd. Een leidinggevende van de krant The New York Times meldt ‘diep bedroefd’ kennis te hebben genomen van het nieuws over de dood van Brent Renaud, de Amerikaanse journalist die in Oekraïne is neergeschoten.

18:45