Zijlstra bezorgd over Turkse inval in Syrië

,,Syrië is een land met al genoeg problemen'', zei Zijlstra na overleg met zijn EU-collega's in Brussel. ,,Hoofddoel van de coalitie is de bestrijding van IS en als Turkije dan weer Koerden gaat bestrijden, gaat dat niet helpen. Turkije heeft het recht op zelfverdediging, maar echt zeer terughoudend en het grootschalige ingrijpen wat nu lijkt plaats te vinden, daar is de Nederlandse regering zeer bezorgd over. Want dit soort zaken moeten we in een bondgenootschap niet hebben.''