Ziekte velt Japanse premier Abe, wie volgt hem op?

Abe is geveld door dezelfde chronische darmziekte die in 2007 zijn eerste termijn als premier bekorte. Amper een jaar was hij toen in functie. Maar hij keerde terug en werd de langst zittende premier van het land. Na Angela Merkel is hij ook in de G7 de meest ervaringen politicus. ,,Helaas is mijn gezondheid in juli en in deze maand verslechterd. Er is bevestigd dat ik opnieuw een darmontsteking heb. Ik ben veel energie en kracht kwijtgeraakt, ik mis het vertrouwen om een efficiënt beleid te kunnen voeren”, zei Shinzo Abe vrijdag bij de verrassende aankondiging van zijn vertrek. ,,Het breekt mijn hart te vertrekken voordat mijn werk af is.” De premier wil op zijn post blijven totdat zijn opvolger is benoemd.