Zeven Nederlanders vast in Belgische cocaïnezaak

Matilda (3) levend gevonden na overstro­min­gen Australië: ‘Hondje bleef haar beschermen’

15:24 Een enorme zoekoperatie met slechts een minieme kans van slagen is wonder boven wonder goed afgelopen. Een 3-jarig meisje dat bij overstromingen in Pilbare in West-Australië verdween is door een reddingsploeg in goede gezondheid teruggevonden. Meest bijzondere van alles: haar hondje dat samen met haar vermiste raakte week geen moment van haar zijde.