Zeven motorrijders overleden na crash met pick-uptruck in New Hampshire

Het ongeval gebeurde gisterenavond rond 18.30 uur lokale tijd op de US Highway 2 in de buurt van Randolph, in het noorden van de staat, die in het noordoosten van de VS ligt. De weg bestaat uit twee rijstroken.



De frontale klap was volgens getuigen verschrikkelijk. De zware truck reed recht op de groep motorrijders in. Op beelden is te zien hoe de weg bezaaid ligt met motorfietsen en brokstukken. De pick-up, een Dodge 2500 uit 2016, reed na het ongeval de berm in en vloog gedeeltelijk in brand.



Omstanders probeerden de motorrijders te helpen, maar voor zeven motorrijders kwam alle hulp te laat. Zij stierven ter plekke. De motorrijders waren net vertrokken uit het hotel waar ze verbleven, 500 meter verderop.



,,Er lag overal puin”, zegt Miranda Thompson (21) uit Manchester tegen persbureau AP. ,,Er lagen mensen in het gras, er waren mensen die de gewonden hielpen en probeerden te zorgen dat ze niet bewogen.”



De drie gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht; hoe zij eraan toe zijn is niet bekend. ,,Het is tragisch”, aldus politiewoordvoerder Chris Vetter tijdens een persconferentie. ,,Het is tragisch voor de betrokkenen, tragisch voor de families. We doen ons werk en onze gedachten zijn bij de mensen die hierdoor getroffen zijn.”