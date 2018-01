Zeven mensen levend onder ingestort gebouw Antwerpen uit gehaald

Het zou gaan om een gasexplosie. Op foto's is te zien dat een gebouw, waarin onder meer een Italiaans restaurant zat, volledig is ingestort. Twee aangrenzende panden zijn ook zwaar beschadigd geraakt. In het ingestorte gebouw zaten ook drie appartementen. De politie benadrukt dat het niet om een terroristische aanval gaat.



De politie vraagt Antwerpenaren de Paardenmarkt te vermijden zodat de hulpdiensten de ruimte hebben om snel ter plaatse te komen. ,,We vragen om in de omliggende straten plaats te maken voor de hulpdiensten die af en aan rijden”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns. ,,Ook vragen we om de noodcentrale nu niet te overbelasten met telefoontjes over dit incident, tenzij men ongerust is.”