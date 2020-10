Zeven lichamen gevonden na noodweer in Noord-Italië

UpdateZeven lichamen zijn zondag in Noordwest-Italië en Zuidoost-Frankrijk gevonden na de zware storm die gisteren en eergisteren huishield in de regio. Vier van de zeven lichamen spoelden aan op de kust tussen de grensplaats Ventimiglia en Santo Stefano al Mare. Een vijfde werd landinwaarts ontdekt bij een rivier. Enkele slachtoffers zouden uit Frankrijk afkomstig kunnen zijn. Ze zijn nog niet geïdentificeerd volgens de Italiaanse politie.

De Italiaanse autoriteiten meldden zaterdag al twee doden en negen vermisten nadat stortregens en harde wind voor noodsituaties zorgden. Twee omgekomen personen werden zondag ontdekt aan de Franse kant van de grens, onder hen een vermiste herder. Een Italiaans reddingsteam borg zijn stoffelijk overschot. Het andere dodelijke slachtoffer zat in een auto die in Saint-Martin-Vésubie werd meegesleurd door het kolkende water.

Het officiële dodental door het noodweer staat nu op negen. Franse reddingswerkers zijn nog op zoek naar 21 personen die als vermist te boek staan. Van acht staat vast dat hun verdwijning een direct gevolg is van het noodweer. Dat richtte voor miljoenen euro’s schade aan. In Italië werden verscheidene wegen en bruggen verwoest door aardverschuivingen. In sommige plaatsen liggen de straten vol met puin, modder en autowrakken.

In Noord-Italië regende het maar liefst twaalf uur lang en viel evenveel regen als normaal in een half jaar tijd. Sinds 1958 kwam er niet zoveel regen in enkele uren naar beneden. Aanvankelijk was sprake van 21 vermisten.

Miljoenenschade

De schade als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen is enorm en bedraagt volgens de autoriteiten miljoenen euro's. Meerdere wegen en bruggen in Italië werden verwoest door aardverschuivingen en in sommige plaatsen zijn de straten gevuld met puin, modder en meegesleurde auto's. Het aantal slachtoffers is relatief gering, zeker in vergelijking met het noodweer van 1994 dat zeventig mensenlevens in het noordwesten van Italië eiste.

Met name de regio’s Piëmont, Valle d’Aosta en Ligurië in het Noord-Westen van het land zijn zwaar getroffen. Daar is de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn modderstromen in het hele gebied en dorpen in de Alpen zijn geïsoleerd geraakt. In een groot deel van Piëmont rijden geen treinen en ook is de belangrijke autostrada Turijn Milaan gesloten. Sinds half vijf vanochtend staat het wegdek grotendeels onder water.

Volledig scherm Een blik op Ornavasso vanuit een reddingshelikopter. © via REUTERS