Zeven arrestaties in verband met tientallen sterfgevallen in ‘horrorverpleeghuis’ Griekenland

Op het Griekse eiland Kreta zijn zeven personen aangehouden in verband met de dood van tientallen bewoners als gevolg van verwaarlozing in een particulier verpleeghuis. Onder de verdachten zijn de eigenaresse (43) en haar moeder (69).

De medeverdachten zijn twee artsen (een van hen zou de overlijdensaktes van de slachtoffers hebben ondertekend), twee verpleegkundigen en een administratief medewerkster van verpleeghuis Agia Skepi (Heilige Maagd) in Souda, in de buurt van Chania, de op een na grootste stad van Kreta.



Ze zijn woensdag gearresteerd en worden beschuldigd van betrokkenheid bij doodslag, pogingen daartoe, het vormen van een criminele organisatie en fraude, onder andere door het uitschrijven van valse medische certificaten en illegale recepten voor medicijnen ter waarde van 3 miljoen euro.



De vermeende feiten zouden zijn gepleegd in de periode 2009-2021. Het gaat om minstens 38 slachtoffers van wie er 30 zijn overleden, melden Griekse media. Naast de zeven aangehouden verdachten zijn er nog 29 medeverdachten, waaronder notarissen en makelaars.

Gestikt in eten

Het werkelijke aantal sterfgevallen door verwaarlozing ligt volgens politiebronnen hoger maar er is onvoldoende bewijs om de verdachten ook daarvoor te vervolgen. Het verpleeghuis besteedde dagelijks naar schatting zo'n 0,55 euro per persoon aan zorg en voedsel voor de bewoners. Die kregen restjes eten en slachtafval gedoneerd door plaatselijke ondernemers. Melk werd verdund met water en vlees en fruit waren een zeldzaamheid, net als een volledige maaltijd. ‘Hooguit één tot twee lepels kregen ze’, citeren media uit het onderzoeksdossier.

‘De bewoners werden met leren riemen om hun armen en benen vastgebonden aan het bed of de rolstoel, volgestouwd met kalmerende middelen en achtergelaten in vuile luiers. In sommige gevallen moesten ze gebruikte luiers dragen. Ze werden zelden gewassen, net als hun kleding, en moesten handdoeken en scheermesjes delen‘, zo valt verder te lezen.

Sieraden en cash

Bij huiszoekingen in de woningen van de verdachten zijn volgens de nieuwssite cretapost grote hoeveelheden sieraden gevonden, alsook 105.000 euro in contanten, vermoedelijk afkomstig van illegale praktijken.

Het onderzoek naar de sterfgevallen werd in april 2021 geopend nadat de dochter van een oudere vrouw twijfels had geuit over de dood van haar moeder en oud-werknemers begonnen te praten. Die dochter vertelde in een interview met de Griekse publieke omroep Ellinikí Radiofonía Tileórasi (ERT) dat bewoners van het verpleeghuis maandelijks 700 tot 1200 euro moesten betalen voor hun verzorging. Volgens de krant Patris zijn tussen januari 2015 en maart 2021 maar liefst 293 overlijdensaktes afgegeven.

