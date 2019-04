Zet Israël vandaag zijn vlag op de maan?

Samen 200 jaar en nog steeds een droomkop­pel: ‘We hebben ooit ruziege­maakt, maar waarom?’

8:35 Ze wonen in het Belgische Kortrijk en kijken elkaar nog elke dag diep in de ogen: Marie-Joseph (98) en Laurent (102). Sinds gisteren samen precies 200 jaar en al 74 jaar getrouwd. ,,Ooit hebben we eens ruziegemaakt, hoor. Maar we weten niet meer waarom.”