Zestien doden bij twee ongevallen met migrantenboten bij Griekenland

Een bootje met migranten is vrijdag gezonken de buurt van het eiland Paros, in de Egeïsche Zee. Er werden drie lichamen geborgen en 63 mensen konden gered worden, zegt de Griekse kustwacht.

Voor het eiland Kreta had donderdagavond al een boot met een honderdtal migranten schipbreuk geleden. Het dodental van dat ongeval is intussen verder opgelopen tot elf. Ongeveer 90 mensen konden vrijdagochtend gered worden

Migranten proberen het Griekse vasteland of Italië te bereiken via de Turkse Egeïsche kust of via andere landen in het oostelijke Middellandsezeegebied. De Griekse kustwacht vermoedt dat 11.000 personen de afgelopen maanden erin geslaagd zijn om zo naar Italië te reizen. Officiële cijfers over het aantal doden bestaan er niet.