Zes opvarenden en een baby gered na zinken veerboot op Stille Oceaan

De MV Butiraoi vertrok op 18 januari vanuit Nonouti, een eiland in Kiribati in Micronesië, ten oosten van Papoea-Nieuw-Guinea. Het schip zou twee dagen later moeten aankomen in Betio op het hoofdeiland Tarawa, een reis van zo'n 260 kilometer. Maar daar kwam de houten catamaran met een lengte 17,5 meter nooit aan.



Aan boord van de catamaran waren vijftig mensen. Naar de andere 43 opvarenden wordt verder gezocht door reddingsdiensten van Nieuw-Zeeland en Fiji. Wat het schip heeft doen zinken is nog niet bekend. Bij het eerste radiocontact tussen het zevental en het vliegtuig dat hen vond, vertelden de mensen in het reddingsbootje dat de MV Butiraoi is gekapseisd.



De opvarenden hadden erg weinig tijd om zichzelf in veiligheid te brengen, zegt Darryn Web van de Nieuw-Zeelandse luchtmacht. Ze hadden geen water meegenomen aan boord van het reddingsbootje, alleen een deken.