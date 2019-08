Zes migranten op de vlucht voor Griekse politie komen om bij ongeval

Het voertuig, waarin zestien mannen uit Pakistan en Egypte zaten, slipte en sloeg over de kop. Naast de zes doden vielen er tien gewonden. Zij zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Alexandroupolis. Eén van hen is er slecht aan toe.

Regelmatig dodelijke ongevallen

Het aantal migranten en vluchtelingen dat in Griekenland aankomt via de Grieks-Turkse grens op land of via zee is in een jaar tijd met 30 procent gestegen. Er gebeuren regelmatig dodelijke ongevallen met migranten die op een illegale manier via Turkije Europa binnenkomen.