Zes doden na enorme explosie bij aardgasstation in Ghana

Een aardgasstation in Ghana is gisternacht in vlammen opgegaan, de explosie was in de wijde omtrek te zien. Zes mensen zijn om het leven gekomen en 35 mensen zijn gewond geraakt. Omwonenden van het tankstation in de hoofdstad Accra moesten hun huizen verlaten.