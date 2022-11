Zes doden en 81 gewonden door aanslag in centrum van Istanboel

Mogelijk is een bom de oorzaak van de explosie, bevestigde Erdogan vanmiddag. Het is nog onbekend wie achter de aanslag zit. Volgens de Turkse president was in ieder geval een vrouw betrokken bij de explosie. De bom ging af in de populaire winkelstraat Istiklalstraat, vlakbij het Taksimplein. Dat plein ligt in het Europese gedeelte van de Turkse miljoenenstad.