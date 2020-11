Zelfverzekerde Biden spreekt fans toe: ‘Heb geduld, we gaan dit winnen’



De Democratische presidentskandidaat Joe Biden houdt er vertrouwen in dat hij de verkiezingen gaat winnen, maar hij roept zijn achterban op om geduld te hebben. Biden sprak in een eerste reactie op de tussenstand, die aangeeft dat het verschil tussen Biden en president Donald Trump klein is. ,,We voelen ons goed en we gaan dit winnen. We zitten nog in de race voor Georgia. En we gaan Pennsylvania pakken.”