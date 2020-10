Zélfs in Duitsland begint de corona-onrust nu toe te nemen

NA­SA-son­de bereikt planetoïde op 333 miljoen kilometer van de aarde: 'Touchdown bevestigd’

21 oktober Het is de Amerikaanse ruimtesonde OSIRIS-REx gelukt om materiaal te verzamelen van een ruimterots op bijna 333 miljoen kilometer afstand van de aarde. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA in een rechtstreekse uitzending over het project.