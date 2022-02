Zelensky eert ‘helden van slangeneiland’ na vastberaden middelvinger naar Russen

Dertien doden krijgen veel aandacht in Oekraïne, ze vielen op Slangeneiland, een klein eiland westelijk van de Krim. Daar werd een Oekraïense stelling gisteren benaderd door Russische oorlogsschepen Moskva en Vasily Bykov. ‘Geef je over of we openen het vuur’, zo was te horen in gesprekken tussen aanvallers en verdedigers.



De Oekraïners besluiten na kort overleg in niet mis te verstane bewoordingen dat de Russen het dak op kunnen (‘Go and fuck yourself’). Even later wordt de stelling beschoten en vernietigd. Dertien Oekraïense grenswachten, waaronder vrouwen, kwamen daarbij om. Volgens Zelensky was het een dramatische voorbeeld van Oekraïense vastberadenheid en heldendom. Alle verdedigers krijgen postuum de hoogste militaire eer, beloofde hij.