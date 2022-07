Zeker zes doden bij schietpartij op 4 juliparade, klopjacht op verdachte

De parade in Highland Park, een voorstad van Chicago, was op de Amerikaanse nationale feestdag 4 juli, waarop de onafhankelijkheid wordt gevierd. De feiten zouden gebeurd zijn ongeveer tien minuten nadat de parade vertrokken was. Op filmpjes die gedeeld worden op sociale media zijn schoten te horen. Een getuige spreekt over meer dan twintig schoten ‘die snel na elkaar volgden'.

Toen de eerste schoten vielen, stoven paradedeelnemers en toeschouwers in blinde paniek uiteen, is op videobeelden te zien. Over de achtergrond van het incident is nog niets bekend. Het wapen waarmee vermoedelijk werd geschoten, is wel gevonden. De parade werd meteen beëindigd. Ook festiviteiten in de omgeving zijn afgeblazen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Politie

De politie heeft mensen aangespoord om de plaats van de schietpartij te verlaten. Ook de sheriff van Lake County vraagt dat op Twitter. Agenten zouden gewapend patrouilleren in het gebied. Ook andere hulpdiensten zijn ter plaatse.

Burgemeester Nancy Rotering van Highland Park maakt op Twitter melding van een ‘incident’ in het centrum van de gemeente en zegt dat alle festiviteiten voor de nationale feestdag geannuleerd zijn. ‘Het Fourth Fest is geannuleerd. Blijf alsjeblieft weg uit het centrum’, herhaalt ook zij.

Democratisch volksvertegenwoordiger Brad Schneider was met zijn campagneteam aanwezig aan de start van de parade toen het schieten begon. ,,Vandaag heeft een schutter toegeslagen in Highland Park tijdens een parade voor Independence Day”, vertelt hij. ,,Mijn team en ik zijn veilig. We volgen de situatie op de voet en staan in contact met de burgemeester. Ik heb gehoord dat er doden gevallen zijn en anderen gewond zijn geraakt. Mijn medeleven voor familie en geliefden.”

De schietpartij op Onafhankelijkheidsdag komt terwijl veel Amerikanen andere bloedbaden in de Verenigde Staten nog vers in het geheugen hebben, zoals de massamoord op 24 mei waarbij negentien schoolkinderen en twee leraren omkwamen op een basisschool in Uvalde, Texas, en de aanval van 14 mei waarbij tien mensen stierven in een supermarkt in Buffalo, New York.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © via REUTERS