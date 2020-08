Zeker vijftig Feyenoord-hooligans gearresteerd na vechtpartij in Duisburg

Canadese arts weigert megadikke golden retriever in te slapen, nieuw baasje redt zijn leven

20 augustus Canada is in de ban van een hartverwarmend verhaal over een golden retriever, die zo dik was dat een arts hem bijna liet inslapen. Maar door de liefde van een gloednieuwe eigenaar werd het leven van hond Kai toch gered en veranderde het voorgoed.