Zeker 34 doden door brand in fabriek in New Delhi, werknemers lagen in fabriek te slapen

De meeste slachtoffers zijn fabrieksarbeiders die op het moment dat de brand uitbrak in de fabriek lagen te slapen. Zeker vijftig mensen konden uit het pand worden gered, meldt de Times of India . De meesten hadden rook ingeademd. Wat de brand heeft veroorzaakt is niet bekend. Het gebouw was gevuld met schooltassen en verpakkingsmaterialen.

De brandweer in de Indiase miljoenenstad heeft het vuur inmiddels geblust. Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers en overlevenden. De fabriek staat in het oude centrum van Delhi, waar de panden zeer dicht op elkaar staan en de nood- en veiligheidsvoorzieningen slecht zijn. Dat fabrieksarbeiders ook in het pand sliepen is niet vreemd. De fabrieken bieden hiermee een goedkope slaapplaats aan voor arbeidsmigranten. In 1997 overleden 59 mensen door een grote brand in een filmhuis en in februari dit jaar kwamen 17 mensen om toen er brand uitbrak in een hotel, beide in Delhi.