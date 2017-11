Zeker 27 doden bij schietpartij in kerk in Texas

'Trump-minister betrokken' Madonna en Queen Elizabeth in opspraak door 'Paradise Papers'

20:18 De Amerikaanse minister van handel, Wilbur Ross, doet zaken met vertrouwelingen van de Russische president Poetin. Dat is één van de onthullingen in de Paradise Papers, een nieuwe reeks onthullingen over belastingparadijzen. Ook de Britse koningin Elizabeth, Madonna en U2-zanger Bono komen in de reeks onthullingen aan de beurt.