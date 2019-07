Zeker 24 doden bij Taliban-aanslag prominente politicus Kaboel

Politie vindt zeven diepgevro­ren tijgerwelp­jes in kofferbak smokkelaar

8:20 In de Vietnamese hoofdstad Hanoi heeft de politie in de kofferbak van een geparkeerde auto zeven diepgevroren tijgertjes aangetroffen. Volgens de autoriteiten zijn de pasgeboren roofdiertjes vermoedelijk afkomstig uit Laos, waar al jaren sprake is van illegaal fokken van tijgers op boerderijen.