Zeker 24 doden bij busongeluk in Peru

Het gaat om een touringcar van het bedrijf Q’Orianka Tours Aguila Dorada. Het is nog niet duidelijk wie er in de bus zaten en wat de bestemming van de rit was. De transporttoezichthouder van Peru, Sutran, stelt dat uit een eerste onderzoek blijkt dat de bus alle vereiste veiligheidsinspecties heeft ondergaan.

In het Zuid-Amerikaanse land gebeuren veel verkeersongelukken. De wegen zijn gevaarlijk en vaak niet goed onderhouden en verkeersregels worden in veel gebieden niet of nauwelijks gehandhaafd. In 2021 kwamen 29 mensen om toen een bus van de weg raakte in het Andesgebergte.