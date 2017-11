Zeker 12 doden bij brand in hotel Georgië

Chinese studente gooit pasgeboren baby van vijf hoog naar beneden

24 november De politie van de Chinese stad Xi'an heeft deze week een 19-jarige studente aangehouden die haar pasgeboren baby van vijf hoog uit het raam zou hebben gegooid. Onderzocht wordt of het kindje, dat levenloos op straat werd aangetroffen, stierf door de val of al eerder overleed. Het bestuur van de school heeft bevestigd dat de jonge vrouw in het diepste geheim haar kindje baarde in haar studentenkamer in het campusgebouw.