Zeker 10 doden en 15 gewonden bij steekpartijen in Canada

asielbeleid Europarle­men­ta­riërs willen onderzoek naar rem op gezinshere­ni­ging: ‘Schandalig en onwettig’

Europarlementariërs van PvdA, D66 en GroenLinks willen dat Brussel onderzoekt of Nederland zomaar een wachttermijn mag instellen voor gezinshereniging. Met die ook in Nederland zeer omstreden maatregel wil Den Haag de druk op het opvangcentrum in Ter Apel verlichten.

31 augustus