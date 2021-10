‘Ze is niet weggelopen’: Australische Cleo (4) verdwijnt 's nachts tijdens kampeertochtje

Uitgeput van hun inmiddels vierdaagse zoektocht, smeekt het paar iedereen die iets gezien denkt te hebben om zich te melden bij de politie. ,,Het ergste is dat we niets meer kunnen doen, we hebben het niet langer in de hand. We zitten en kijken naar de duinen en hopen dat ze naar beneden komt rennen, onze armen in’’, zegt de ontroostbare moeder. ,,Iemand moet weten waar ze is, het is nu vier dagen geleden.’’



,,Als je iets gezien hebt, het maakt niet uit of het groot of klein is, meld je alsjeblieft. We willen dat ons kleine meisje terug naar huis komt. We zullen haar vinden, we moeten wel.’’ Smith zegt ‘doodsbang’ te zijn en hoop dat enkele andere moeder hetzelfde door hoeft te maken als zij. Ellie omschrijft haar verdwenen dochtertje als ‘mooi, delicaat en grappig’ en met ‘het grootste hart’.