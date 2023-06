Youtubers knallen met 100 kilometer per uur in Rome op auto met gezin, jongetje (5) overleden

Ze noemen zich The Borderline, een groep youtubers uit Rome met zo’n 600 duizend volgers en alleen al in 2022 150 miljoen views op hun kanaal. Een kanaal dat leeft van challenges en sponsors. Afgelopen week hadden ze bedacht om met een gehuurde Lamborghini Urus, een 2200 kilo zware SUV van ruim 300 duizend euro, vijftig uur op hoge snelheid door Rome te rijden zonder uit te stappen. En dan gaat het woensdagmiddag mis. Op een kruising in het zuidoosten van de stad boort de bolide zich in een Smart ForFour met aan boord de 29-jarige Elena en haar twee jonge kinderen. Manuel van vijf wordt door de klap uit de auto geslingerd en overlijdt later in het ziekenhuis en zijn zusje Aurora van drie raakt zwaargewond. Ook de moeder zelf is met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De vijf inzittenden van de Lamborghini, allen rond de twintig, zijn ongedeerd. De vader van de twee kinderen, die later naar de plek van het ongeluk kwam, probeerde de youtubers te lijf te gaan, maar werd tegengehouden door de politie.

Meest bizarre uitdagingen

Hoewel de precieze oorzaak van het ongeluk nog onduidelijk is, reden de youtubers volgens ooggetuigen zeker 90 à 100 kilometer per uur op een weg waar 50 is toegestaan. Op de weg waren geen remsporen te zien. De politie heeft de telefoons van de vijf inzittenden in beslag genomen, aangezien de challenge live gefilmd werd om uiteindelijk op het YouTube-kanaal van de influencers terecht te komen.



Er gaan stemmen op om dit soort challenges te verbieden, maar gezien het feit dat YouTube onderdeel is van multinational Google met hoofdkantoor in de VS, zal dat niet makkelijk zijn. Het kanaal van The Borderline is dan ook nog steeds actief en bevat de meest bizarre uitdagingen. Van het eten van zo veel mogelijk stukken sushi en het bouwen van een drijvend huis tot het 24 uur overleven in een bos tot, dus, het 50 uur lang rondrijden in een dure SUV.



Als uit onderzoek blijkt dat de youtubers daadwerkelijk schuld hebben aan het ongeluk dan hangt hen een gevangenisstraf van twee tot zeven jaar boven het hoofd wegens ‘moord op de weg’.