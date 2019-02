YouTube verwijdert filmkanaal van 16-jarige kindermoordenaar

Beroemdheid

In de rechtszaal werd duidelijk dat Campbell, kort nadat hij zijn slachtoffertje ontvoerde, verkrachtte en ombracht, op Facebook zijn medeleven toonde voor Alesha. Aaron likete een door vrienden geplaatst bericht met de titel ‘Alesha, always in our hearts’.



Verder bleek dat Campbell graag een YouTube-beroemdheid wilde worden. Hij had een serie filmpjes op YouTube gezet. Kijkers konden onder meer meekijken terwijl de tiener videogames speelde. Ook had hij een video geüpload waarop hij op een trampoline sprong. De beelden zijn inmiddels niet meer te zien.



Volgens YouTube waren de video's van Campbell, die soms weliswaar voor volwassenen bedoeld waren, niet in strijd met de gebruikersvoorwaarden, maar is toch besloten zijn account te verwijderen. ,,We leven mee met het slachtoffer en haar familie. We wensen hen vrede toe in deze ongelofelijk moeilijke tijd’’, zegt een woordvoerder.