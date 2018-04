Wraakzuchtige YouTubeschutter gisteren nog ondervraagd door politie

VideoNasim Aghdam, de 38-jarige vrouw die gisteren het vuur opende in het hoofdkwartier van YouTube en daar drie mensen neerschoot, werd gisterochtend nog ondervraagd door de politie. Haar familie had haar als vermist opgegeven. Volgens haar vader was ze boos op YouTube en handelde ze uit wraak.

Nasims vader, Ismail Aghdam, laat weten dat de familie haar maandag als vermist had opgegeven omdat ze al twee dagen haar telefoon niet meer opnam. Gisterochtend vroeg trof de politie haar slapend aan in haar auto op een parkeerplaats in Mountain View. Dit was op minder dan 50 kilometer van het hoofdkwartier van YouTube.

,,Onze agenten maakten rond 2 uur ’s nachts contact met de vrouw omdat haar nummerplaat overeenkwam met die van een vermiste vrouw uit Zuid-Californië'', aldus een woordvoerster van de Mountain View Police. ,,Ze bevestigde dat zij de vrouw was die gesignaleerd stond als vermist en antwoordde op al onze vragen.''

Nasim Aghdam omschrijft zichzelf als 'vegan bodybuildster'. Volgens haar vader was zij boos op YouTube en doodde ze uit wraak.

'Alles onder controle'

De politie bracht daarna de familie van Nasim op de hoogte dat hun dochter gevonden was. Volgens Ismail stelden de agenten hem gerust en zeiden ze dat ‘alles onder controle was’. Volgens de vader waarschuwde hij de politie dat ze misschien onderweg was naar de gebouwen van YouTube en dat ze het bedrijf haatte.



Zijn vrees werd bewaarheid. Nasim Aghdam schoot drie mensen neer en beroofde daarna zichzelf van het leven. Een 36-jarige man verkeert in kritieke toestand, een 32-jarige vrouw raakte zwaargewond en een 27-jarige vrouw maakt het naar omstandigheden goed. Een vierde persoon raakte lichtgewond bij het wegvluchten uit de campus.

De politie in San Bruno gaf deze foto vrij van Nasim Aghdam.

Een zoektocht in de online archieven leert dat Nasim opkwam voor de dierenrechten. ,,Tot we stoppen met het pijnigen van alle andere levende wezens, zijn we wilden'', zo staat er bijvoorbeeld te lezen, boven een foto van haar waarop ze gehurkt naast een schaap zit.

De vrouw ageerde tegen YouTube in video's. Ze had zo'n vijfduizend volgers en geloofde dat de videodienst haar kanalen 'filterde' om te voorkomen dat ze meer kijkers zou krijgen. Vorig jaar postte ze een bericht over het 'verborgen beleid' van het 'Facebookdictatorschap'. ,,Promoot stupiditeit, discriminatie en onderdrukking van de waarheid'', zo schreef ze met de hand op een groot wit protestbord.

Nasim Aghdam op Facebook.