‘Wraakboek’ van nicht Trump is niet aan te slepen

Een vernietigend boek van de nicht van de Amerikaanse president Trump over haar oom is niet aan te slepen. De uitgever gaf enkele dagen na verschijning al opdracht tot de 14e druk, waardoor de totale oplage de 1.150.000 overtreft.

Het 225 pagina's tellende boek was al meteen de grootste bestseller van uitgeverij Simon&Schuster ooit. Op de eerste dag werden 950.000 exemplaren verkocht in print, e-book en e-audioboek, melden Amerikaanse media. Het gaat hier ook om bestellingen.

In het boek Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (‘Te veel en nooit genoeg – Hoe mijn familie de gevaarlijkste man ter wereld creëerde’) vertelt nicht Mary Trump hoe het was om op te groeien in de Trump-familie, met haar vader als oudere broer van de latere president. Ze waarschuwt voor een herverkiezing van oom Donald.

Mary Trump (55), de dochter van Donalds broer Fred die in 1981 stierf aan een aan alcoholisme gerelateerde ziekte, bracht een groot deel van haar jeugd door in het grootouderlijk huis in New York, waar ze getuige was van talloze familiebijeenkomsten en feesten.

Toelatingsexamen

De klinisch psychologe diagnosticeert haar neef als iemand die alle tekenen vertoont van een antisociale en narcistische persoonlijkheidsstoornis, zo lekte voor de publicatie al uit tijdens de rechtszaak waarmee Trump het boek wilde tegenhouden.



Een van de meest explosieve beschuldigingen in het boek is dat de president een vriend van hem zou hebben ingehuurd om in zijn plaats een toelatingsexamen af ​​te leggen. Daarmee kon hij na twee jaar van het college van de Fordham University overstappen naar de Wharton School aan de University of Pennsylvania, een van 's werelds meest toonaangevende businessschools.

Quote Donald wilde ten koste van alles voorkomen dat zijn vader hem zou minachten zoals die zijn oudere broer Freddy minachtte Mary Trump

Volgens de weduwe van Joe Shapiro, Pam Shriver, verwijst het boek naar wijlen haar echtgenoot. De in 1999 aan non-hodgkin-lymfoom overleden advocaat en een voormalig leidinggevende van de Walt Disney Company was bevriend met Trump maar de beschuldiging is volgens haar onjuist. ,,Joe heeft altijd correct gehandeld en daarom doet dit pijn’’, verklaarde ze tegenover nieuwszender ABC News.

Testament

In haar boek onthult Mary Trump ook dat Donald naar de bioscoop ging terwijl zijn broer Fred Trump Jr. (Mary’s vader) stervende was en dat haar neef het testament van zijn demente vader probeerde te veranderen om zichzelf de macht over het familiefortuin te geven, meldt de nieuwssite Mashable.

De president is volgens haar het product van een akelig dominante vader, een machtige en populaire onroerendgoedmagnaat in New York. Donald wilde ten koste van alles voorkomen dat zijn vader hem zou minachten zoals die zijn oudere broer Freddy minachtte. Zo sneuvelde onder meer zijn inlevingsvermogen voor anderen, aldus nicht Mary.

De kinderen van haar grootvader logen routinematig tegen hem. Voor haar eigen vader was ‘liegen defensief’. Niet alleen een manier om de afkeuring van zijn vader te omzeilen of straf te vermijden, zoals het was voor de anderen, maar een manier om te overleven.

Hooggerechtshof

Mary L. Trumps boek wordt omschreven als een familiegeschiedenis én een psychologische analyse van haar oom. Op dat laatste zit president Trump niet te wachten in de aanloop naar een eventuele herverkiezing.



De familie probeerde de publicatie van het boek eerder nog tegen te houden. Volgens Robert Trump, de jongere broer van de president, schendt Mary afspraken binnen de familie over geheimhouding. Het hooggerechtshof van New York wees het verzoek om een publicatieverbod dinsdag af en zette een streep door het tijdelijke publicatieverbod dat was uitgevaardigd tegen Mary Trump en haar uitgever.

Bolton

Volgens commentatoren kan dit boek de president nog veel harder raken dan de pijnlijke onthullingen van zijn voormalige veiligheidsadviseur John Bolton in diens boek ‘The Room Where It Happened’. Onlangs deed het ministerie van Justitie een vergeefse poging dat boek tegen te houden. Bolton haalt in zijn begin juli gepubliceerde boek fel uit naar zijn ex-baas.

Bekijk hieronder onze video's over Donald Trump: