Woonplaats Surinaamse president afgesloten na oproep tot geweld

Lokale media berichten over een flyer die zondag via sociale media werd verspreid onder de noemer ‘weg met Chan’. Daarin wordt opgeroepen om maandag massaal naar Lelydorp af te zakken. ‘Weg met deze fucking regering’, staat op de de flyer, die melding maakt van bussen die vanuit alle districten naar Lelydorp rijden.

Zeker 26 gewonden door schoten en geweld bij rellen in Suriname: ‘Dit had nog veel slechter kunnen aflopen’

VN-baas Guterres uit zorgen over protesten in Suriname, Santokhi heft deel maatregelen op

Lelydorp ligt een kleine 20 kilometer ten zuiden van Paramaribo. Doordat de hoofdweg, die de hoofdstad met het zuidelijker gelegen district Para en het verdere binnenland verbindt, is afgezet, is een enorme file ontstaan.



Het blijft daarmee onrustig in en rond Paramaribo, nadat vrijdag rellen waren uitgebroken. Demonstranten die boos zijn vanwege de slechte economische toestand van het land, bestormden toen het parlementsgebouw en plunderden winkels en tankstations. Meer dan honderd mensen werden aangehouden.