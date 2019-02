Wonderkoppeltje: jongetje en meisje vormen samen een ééneiige tweeling

Een jongetje en een meisje die samen een ééneiige tweeling vormen. Het kan eigenlijk niet, maar toch is het zo. Australische onderzoekers hebben een inmiddels vierjarige broertje en zusje geïdentificeerd als ‘semi-identiek’. Ze zijn een mix van één eitje en twee zaadcellen. De kinderen zijn pas de tweede tweeling ooit die als zodanig is geïdentificeerd.

De artsen kwamen het bijzondere koppeltje op het spoor toen ze tijdens de zes weken-echo van hun moeder zagen dat ze eeneiige tweeling verwachtte (de embryo's deelde samen één placenta), maar er na de veertien weken-echo achterkwamen dat de moeder zowel een jongetje als een meisje verwachtte. En dat laatste is onmogelijk in het geval van een eeneiige tweeling. Deze komen namelijk voort uit één bevruchte eicel die zich later splitst. De kinderen hebben daarom altijd hetzelfde geslacht, in tegenstelling tot een twee-eiige tweeling, waarbij allebei de eicellen worden bevrucht door twee zaadcellen.

De zwangerschap van de moeder is vanaf toen nauwlettend in de gaten gehouden, en ook na de geboorte van dochter en zoon zijn beide kinderen continu gemonitord en is onderzoek gedaan naar hun dna.

Uit dat onderzoek bleek dat het genetische materiaal dat de kinderen van hun moeder hebben gekregen voor 100 procent overeenkomt, maar dat van hun vader maar voor 78 procent. Volgens een van de onderzoekers (doctor Michael Gabbett) zijn de kinderen in het bezit van drie sets chromosomen: één van hun moeder, en twee van hun vader.

Splitsing

,,Embryo's die in het bezit zijn van drie sets chromosomen overleven normaal niet’’, legt de arts uit aan het Amerikaanse platform sciencedaily. ,,Maar in dit geval lijkt het erop dat de bevruchte eicel de twee sets met chromosomen gelijk heeft verdeeld voordat ze zich heeft gesplitst om zo twee embryo's te creëren. Hierdoor bevatten sommige cellen eigenschappen van de eerste zaadcel, en andere van de tweede zaadcel. De kinderen zijn daarom niet identiek, maar hebben ieder hun eigen deel van de chromosomen van de twee zaadcellen meegekregen.’’ Door deze ongelijke verdeling is tevens bepaald dat één kindje een jongetje is, en de ander een meisje.

De Australische kleuters zijn het tweede geval van ‘sesquizygotic twins’. Het eerste (en enige ander bekende geval) werd in 2007 waargenomen in de Verenigde Staten. De tweeling viel toen op omdat een van de kinderen zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken had. Uiteindelijk bleek ook bij hen dat zij identiek dna van hun moeder hadden gekregen maar dat het genetisch materiaal van vaders kant verschilde.

Overigens bleek ook in het geval van de Australische tweeling sprake van een afwijking in de geslachtskenmerken. Bij het meisje werd ontdekt dat zij door genetische fouten zeer vatbaar was voor eierstokkanker. Haar eierstokken zijn daarom uit voorzorg verwijderd. Verder maken de twee inmiddels vierjarige kinderen het goed. Volgens de onderzoekers zijn het twee gezonde, vrolijke peuters.