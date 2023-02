Wonderbaby Syrië verlaat ziekenhuis en is vernoemd naar overleden moeder: ‘Ze betekent zoveel voor ons’

De Syrische baby die begin februari op wonderbaarlijke wijze de gevolgen van de twee aardbevingen in Turkije en Syrië overleefde, is ontslagen uit het ziekenhuis. Het meisje werd zaterdag door haar tante meegenomen en vernoemd naar haar overleden moeder: Afraa.

De pasgeboren baby werd dagen na de aardbevingen op 6 februari levend onder het puin in het noorden van Syrië vandaan gehaald. Ze zat nog aan de navelstreng van haar overleden moeder Afraa Abu Hadiya vast. Over de hele wereld waren de beelden te zien van de reddingswerker die het meisje aan haar armen over de puinhopen van haar ingestorte wereld in Jenderes, op het platteland van Afrin, tilde. De rest van het gezin - dus ook vader Abdallah en de andere kinderen - is om het leven gekomen.

Na de wonderbaarlijke redding werd de kleine naar een kinderziekenhuis gebracht, waar medici het verhaal bevestigden dat ze nog aan haar navelstreng vastzat. ,,Ze had bulten, blauwe plekken en ademde nauwelijks”, zei een arts ook. Een dag later kwam het nieuws dat ze stabiel was.

Het meisje werd Aya genoemd en ze kreeg de nodige zorg. Ondertussen probeerden de autoriteiten de identiteit van familieleden te achterhalen en controleren. Er meldden zich meerdere onbekenden die stelden dat ze familie van het kleintje waren en vanuit de hele wereld kwamen berichten dat mensen haar wilden adopteren.

Baby Afraa op 7 februari in het kinderziekenhuis in het Syrische Afrin.

Tante Hala

Persbureau Reuters meldt zaterdagavond dat de tante van het meisje haar heeft meegenomen naar huis. De baby is ontslagen uit het ziekenhuis en zal worden grootgebracht door Hala en haar man Khalil Al-Sawadi. Ze hebben het meisje ook een nieuwe naam gegeven, Afraa, naar haar moeder.

Hala, de tante van het Syrische meisje, heeft haar zaterdag meegenomen uit het ziekenhuis.

,,Dit meisje betekent zoveel voor ons, want ze is de enige van haar familie die er nog is. Ze zal een herinnering voor mij zijn, voor haar tante en voor alle andere familieleden in het dorp van haar moeder en vader’’, zei Al-Sawadi tegen Reuters.

De oom toonde thuis aan Reuters baby Afraa. Het meisje was in een roze deken gewikkeld. Op zijn andere arm droeg hij zijn eigen pasgeboren dochtertje, Ataa. Dat meisje was drie dagen na de aardbevingen geboren. De kinderen zullen samen worden grootgebracht. Hala zal hen beiden borstvoeding geven. Bij de vrouw was onder meer een dna-test afgenomen om de erfelijke band met Afraa aan te tonen.

In Syrië kwamen meer dan 5800 mensen om het leven bij de aardbevingen. Jandaris in het noorden van Syrië werd zwaar getroffen. In Turkije staat het voorlopige dodental op meer dan 39.000.

Khalil Al-Sawadi met baby Afraa in een roze deken en zijn eigen pasgeboren dochtertje Ataa in het blauw.

